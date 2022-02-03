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Охрана главы нелегитимного ПНЕ Ливии напала на участников пикета медиков

Весь мир
Охрана главы нелегитимного ПНЕ Ливии напала на участников пикета медиков
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 3 февраля. Частная охрана премьер-министра Ливии жестко подавила организованный в Триполи пикет сотрудников медучреждений, лабораторий, изоляционных центров и работников службы «Ваш врач на дому».

Специалисты в сфере здравоохранения вышли на улицу с требованием выплаты вознаграждений, обещанных ранее Правительством национального единства (ПНЕ) на фоне новой волны COVID-19. Активисты социальных сетей распространили видео, демонстрирующее жестокое обращение охранников премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы с медицинскими работниками.

Стоит отметить, что согласно дорожной карте переходного периода в Ливии, ПНЕ утратило легитимность еще 24 декабря 2021 года одновременно со срывом общенациональных выборов. Глава временного правительства, таким образом, продолжает выполнять обязанности премьера, не имея на это юридического основания.

Со своей стороны, Комитет по защите прав и полномочий групп наблюдения и быстрого реагирования осудил агрессивное поведение телохранителей Дабибы, назвав нападение на людей «варварским актом». Он также призвал генерального прокурора Ас-Сиддика ас-Сура начать расследование данного инцидента и арестовать причастных к нему лиц.

«Правительство забыло или не желает признавать значение услуг, предоставляемых медицинскими работниками местным и иностранным гражданам во всех частях Ливии на фоне пандемии коронавируса», — отметил Комитет в своем заявлении.

Так, по словам заместителя главы Синдиката врачей Тарика Шухаймы, некоторые пункты изоляции в центральном и западном регионах закрыты ввиду нехватки основного и вспомогательного персонала.

«Мы надеемся, что остановка работы учреждений станет последним подобным решением Управления по контролю заболеваний, учитывая неэффективность предыдущих экспериментов», — добавил Шухайма.

Это далеко не первые протесты граждан, связанные с невыплатой обещанных правительством вознаграждений. Так, в начале прошлого месяца митинг в центре Триполи организовали работники министерства окружающей среды. Они требовали от главы кабмина разобраться с вопросом задолженностей по заработным платам.

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ливия
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