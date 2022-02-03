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Конфуз на встрече Зеленского и Эрдогана попал на видео

Политика
Конфуз на встрече Зеленского и Эрдогана попал на видео
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 3 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкую ситуацию во время общения с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики некоторое время не могли определиться, в каком положении они должны идти, инцидент запечатлели на видео.

Встреча сторон проходит в Киеве, Эрдоган прибыл на Украину по приглашению Зеленского. Поездка турецкого лидера приурочена к десятому заседанию высшего стратегического совета, который Киев и Анкара создали в 2011 году. Президента встретили в аэропорту с почетным караулом и традиционными хлебом и солью.

Украинский лидер принял гостя в киевском Мариинском дворце. При выходе из здания политикам понадобилось время, чтобы определиться, в какой последовательности они будут идти по улице. Конфуз на встрече Зеленского и Эрдогана попал на видео.

Президент Украины уже не в первый раз оказывается в нелепой ситуации, ранее он попал в скандал с депутатом фракции «Слуга Народа» Александром Трухиным. Владимир Зеленский получил свою порцию нападок из-за отказа брать на себя ответственность за выполнение Минский соглашений. Член Рады, в свою очередь, также не стал отвечать за последствия, но только аварии. В ДТП с участием Трухина пострадали несколько человек, а позже журналисты получили кадры с депутатом за рулем, который отрицал свою вину.

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украина эрдоган зеленский
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