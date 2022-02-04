«Троянская свинья»: Украина станет «началом конца» западного мироустройства

Украина имеет все шансы обрушить стройные ряды Запада, вбив клин между США и Европейским союзом. К такому выводу пришел журналист, президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны», декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

В последнее время американцы потерпели поражение в Афганистане и Сирии, однако именно Украина станет «началом конца» западного мироустройства, заявил эксперт. По его словам, «украинский вопрос» вобьет клин в стройные ряды Запада, усугубив его раскол.

«Именно Украина, а не Сирия и Афганистан, станет точкой, после которой развалится нынешнее либеральное западное устройство? Вероятней всего, да. Эта троянская свинья, которую они сами вырастили, имеет все шансы обрушить или стройные ряды Запада, или экономики побежденной стороны. Но раскол от этого никуда не денется. Независимо от развития событий, он будет только нарастать», — сказал эксперт.

Фото из личного архива Юрия Кота /

Юрий Кот считает, что сегодня у США и Великобритании нет сил, чтобы подчинить себе Европейский союз, поскольку Брюссель понимает одну простую речь — без России он просто не выживет. Эксперт убежден, что если из-за Украины страны Европы потеряют контакты с Россией, то это серьезно аукнется для Киева.

«Сейчас тот, у кого первым дернется глаз, проиграет. Сил заставить Европу подчиняться у англосаксов нет. И это чистейший блеф. В случае разрыва отношений с Россией из-за Украины некоторые страны Европы будут искать личные контакты с Кремлем. Ну а судьба Украины в этом смысле вообще незавидна. За такую подлость по отношению к Европе она получит ненависть и месть в лучших европейских традициях. И США, и Британия от нее далеко, а вот соседи рядом», — резюмировал Юрий Кот.

Президент Украины Владимир Зеленский боится обвинений в предательстве, если начнет выполнять Минские соглашения. Такое мнение высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.