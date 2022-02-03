Певица Надежда Крыгина вспомнила, как развивался ее роман с бывшим мужем Зыкиной

, 3 февраля. Исполнительница русских народных песен Надежда Крыгина была замужем за композитором Виктором Гридиным — бывшим мужем певицы Людмилы Зыкиной. Народная артистка России вспомнила, как развивался их роман.

Баянист-виртуоз Виктор Гридин стал четвертым и последним супругом народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Как рассказала в студии передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» Крыгина, ее роман с ним, на тот момент уже разведенным, начался в Германии и развивался на глазах у бывшей супруги Гридина.

«Причем она спокойно относилась. Звонила мне и говорила: «Надя, позови моего котика к телефону». Когда у нас начался роман, то Зыкина меня позвала и сказала: «Надь, Гридин за тобой ухаживает? Поступай как хочешь. Вы оба непростые люди», — рассказала Крыгина ведущему передачи Борису Корчевникову.

Отношения певицы и баяниста продлились всего несколько лет. Артист скончался 4 апреля 1997 года в возрасте 54 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Студия программы «Судьба человека» является местом откровений не только звездных гостей. В конце января трагическую историю из своей жизни рассказал сам Корчевников.