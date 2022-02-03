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Генсек НАТО Столтенберг заявил о переброске крупнейшей группировки ВС РФ в Белоруссию

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 15:15
Армия
Генсек НАТО Столтенберг заявил о переброске крупнейшей группировки ВС РФ в Белоруссию
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 3 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о крупнейшем со времен холодной войны наращивании сил ВС РФ в Белоруссии.

Соответствующее заявление Столтенберг сделал по итогам встречи с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски. Генсек НАТО отметил, что Россия планирует развернуть на белорусской территории до 30 тысяч военнослужащих, а также ракетные комплексы и боевую авиацию.

«Мы видим широкий спектр новейших российских вооружений. Все это происходит параллельно ожидающимся в этом месяце ежегодным учениям ядерных сил РФ», — рассказал он.

Столтенберг призвал Россию к деэскалации и заявил о готовности НАТО обсуждать с Москвой контроль над вооружениями и снижение рисков инцидентов. Он также отметил, что военно-политический блок не откажется от расширения на восток.

Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя говорил, что Запад не приводит никаких фактов, когда пытается убедить мировую общественность в якобы «агрессивных» планах Москвы.

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