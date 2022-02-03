«Унаследованная мутация»: врач-генетик о том, какие виды рака бывают наследственными

Генетические исследования онкологии — это не какое-то далекое будущее, а уже устоявшаяся и даже рутинная практика. Об этом в ходе онлайн-конференции «Онконастороженность и современные возможности ранней диагностики онкологических заболеваний» заявила врач-генетик Юлия Жусина.

По ее словам, сейчас ни один врач-онколог при диагностике и лечении раковых заболеваний не обходится без назначения генетических исследований.

«Несмотря на то, что они достаточно высокотехнологичные и дорогостоящие, данные исследования входят в полис ОМС, — сказала врач. — Так что практически любой пациент может провести диагностику, в том числе для подбора терапии и для уточнения того, случилась ли его опухоль вследствие некой унаследованной мутации».

Федеральное агентство новостей / ФАН

Жусина отметила, что, исследуя возможность проявления тех или иных обусловленных генетическими факторами онкологических заболеваний, следует в первую очередь обратить внимание на родственников первого порядка.

«Это родители, братья-сестры, дети, бабушки-дедушки, дяди-тети и внуки, — сказала эксперт. — Какие опухоли часто бывают наследственными? Рак молочной железы, яичников. Крайне редко к ним относится рак легкого — им заболевают, как правило, курильщики. И практически никогда наследственным не является рак шейки матки».

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