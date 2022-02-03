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Стоимость продовольствия в мире обновила рекорд 2011 года

Экономика
Стоимость продовольствия в мире обновила рекорд 2011 года
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Рим, 3 февраля. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщает о значительном повышении цен на товары в глобальном масштабе.

Цены на продукты возросли до исторического максимума с апреля 2011 года. Мировой индекс цен на продовольствие в прошлом месяце увеличился на 1,1% к декабрю и составил 135,7 пункта. Эксперты объясняют тренд подорожанием растительного масла и молочки.

Индекс цен на растительное масло прибавил 4,2% к декабрю 2021 года (+7,4 пункта), после чего достиг 185,9 пункта. Отмечается, что выросла стоимость подсолнечного, рапсового, пальмового и соевого масла. Молочная продукция стала стоить дороже по индексу на 2,4% или 3,1 пункта. Индикатор равнялся в январе 132,1 пункта.

Незначительную прибавку продемонстрировал индекс цен на зерновые культуры (+0,1 пункта). Он вышел к отметке 140,6 пункта. Наибольший ценовой рост показала кукуруза (+3,8%), так как эксперты опасаются последствий засухи в Южном полушарии. Рис продавался дороже на 3,1% из-за уменьшения урожайности и высокого спроса.

Индекс цен на мясную продукцию возрос до 112,6 пункта. Ранее он равнялся 111,3 пункта. Наибольшее снижение наблюдается только у сахара. В данном случае индикатор опустился на 3,7 пункта (-3,1%) и составил 112,8 пункта. Специалисты фиксируют удешевление продукта второй месяц подряд.

Согласно данным исследования SberCIB «Потребительский индекс Иванова», число жителей России, которые отдают предпочтение продукции собственных торговых марок магазинов (СТМ), выросло в IV квартале прошлого года сразу на 37,5%.

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