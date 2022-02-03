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Брат Криса Кельми рассказал, как можно спасти брата Владимира Кузьмина
Шоу-бизнес
Брат Криса Кельми рассказал, как можно спасти брата Владимира Кузьмина
Prt Scr youtube.com  /  Наташа Кузьмина концертный директор

Москва, 3 февраля. Брат рок-музыканта Криса Кельми Евгений Суслин не так давно стал гостем в студии передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир», которая прошла на телеканале «Россия-1». Там он заявил, что родного брата певца Владимира Кузьмина Александра срочно нужно спасать от алкогольной зависимости, пишет Teleprogramma.pro.

«Когда посмотрел на Сашу, то у меня испортилось все впечатление. Возникло полное дежавю. То, что происходило с моим братом на протяжении всей жизни, — все просто под копирку. Один в один происходит. Крис с женой не подходили друг другу. Он сильно пил, а ей надоело его спасать», — заявил Суслин.

Очевидно, что братья рок-музыкантов знакомы или, возможно, состоят в каком-то обществе по типу «братья советских рокеров», иначе откуда Суслину знать ситуацию в семье Кузьмина так близко?

Брат Кельми уверен, что жена брата Владимира Кузьмина Наталья может махнуть рукой на супруга. В этом случае, по его мнению, Александра ждет неминуемая смерть.

«У него поедет крыша, и он умрет. Можно положить все на алтарь и спасти Александра. А может, Наталья умышленно «топит» своего мужчину. Но я далек, что здесь именно такая ситуация», — подчеркнул Евгений Суслин.

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Все новости / Шоу-бизнес / Брат Криса Кельми рассказал, как можно спасти брата Владимира Кузьмина
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