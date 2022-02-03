Блокадники сравнили жизнь под гнетом ВСУ с выживанием в осажденном нацистами Ленинграде

Москва, 3 февраля. Дети блокадного Ленинграда сравнили бесчинства ВСУ в Донбассе с действиями нацистов в осажденном городе в годы Великой Отечественной войны.

Группа общественников из Петербурга недавно презентовала в Донецке документальный фильм «Дети Донбасса». Картина рассказывает о переплетении судеб проживающих в регионе детей блокадного Ленинграда и детей нынешней войны.

Одна из героинь фильма — блокадница, которая своими глазами видела зверства нацистов, сравнила жизнь под гнетом ВСУ с выживанием в осажденном нацистами Ленинграде. По ее словам, сегодня жить под обстрелами украинской армии «гораздо страшнее, чем под бомбежками немецких солдат». Она объяснила, что последние разрушали военную инфраструктуру, а украинцы целенаправленно бьют по жилым домам и мирным людям.

Режиссер картины Валерий Фенев в беседе с журналистами заметил, что жители Донбасса эмоционально и с благодарностью приняли фильм. Он отметил, что своей работой стремился показать, как людям удается жить, любить, трудиться и оставаться человеком на фоне непрекращающихся бесчинств и обстрелов.

Ранее сообщалось, что жители ДНР и ЛНР устали жить под гнетом ВСУ. Такие настроения особенно сильно заметны в связи с угрозой нового наступления украинской армии в регионе.