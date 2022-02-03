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Алексей Березуцкий оценил игру новичков ЦСКА Медины и Языджи на сборах

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 14:50
Спорт
Алексей Березуцкий оценил игру новичков ЦСКА Медины и Языджи на сборах
Global Look Press  /  Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Кампоамор, 3 февраля. Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру новичков Юсуфа Языджи и Хесуса Медины в товарищеском матче против «Виборга».

Встреча команд прошла в рамках тренировочного сбора в испанской Кампоаморе и завершилась победой «армейцев» со счетом 3:2. Автором одного из голов стал парагваец Медина.

Как отметил российский специалист, тренерский штаб в настоящее время не смотрит на результат. Березуцкий также назвал хорошим моментом большое количество забитых мячей.

«Доволен ли игрой новичков? Да, доволен. И Юсуф, и Хесус сыграли, на мой взгляд, просто великолепно. Набабкин в опорной зоне — это эксперимент? У нас нет центральных полузащитников. Но Кирилл с его опытом и пониманием игры великолепно смотрелся на этой позиции», — передает слова наставника красно-синих клубная пресс-служба.

Напомним, ЦСКА объявил о трансферах Медины и Языджи в столичный клуб в конце января.

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Все новости / Спорт / Алексей Березуцкий оценил игру новичков ЦСКА Медины и Языджи на сборах
футбол цска березуцкий языджи хесус медина
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