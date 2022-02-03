Политолог Дудкин предупредил украинцев об угрозе со стороны Запада и лично Джонсона

Киев, 3 февраля. Руководству Украины следует внимательнее присматриваться к риторике британского премьера Бориса Джонсона, который утверждает, что в стране должна проливаться только украинская кровь и никакая другая. Об этом заявил политический эксперт Юрий Дудкин.

По словам политолога, ситуация на Украине сейчас крайне накаленная, страна ежедневно по каплям теряет свои жизненные силы.

«Это не просто уже напрягает. Это приводит к каким-то траурным мыслям… Борис Джонсон, кстати, именно это и сказал, что будет проливаться украинская кровь, но не британская, не американская и не натовская кровь. Это очень важно. И если он это сказал по Фрейду, то все равно это одно и то же», — раскрыл украинцам неудобную правду Дудкин.

Запад своими действиями все больше накаляет ситуацию на Украине и выступает в роли провокатора. Политолог добавил, что единственным правильным решением мирного урегулирования вопросов между Украиной и Донбассом является выполнение Киевом Минских соглашений.

Напомним, что премьер Великобритании посетил Украину 1 февраля. Совместно с президентом страны Владимиром Зеленским они обсудили вопросы безопасности и энергетики. Также политики высказались о роли России в украинском кризисе.