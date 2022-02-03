Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 15:49
15:49
Общество
Десятки летучих мышей на асфальте обнаружили жители Батайска в Ростовской области
15:45
Общество
Спасатели в Астраханской области вытащили подростка из ледяной западни
15:44
Экономика
Центробанк планирует обновить механизм возврата украденных мошенниками денег
15:42
Олимпийские игры 2022
Шипачев и Фаткулина станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия ОИ-2022
15:42
Общество
Эндокринолог Подольхова назвала персики, яблоки и киви полезными при сахарном диабете
15:39
Политика
«Псаки заявляет…»​​​​​​​ Альгис Микульскис об очередном выступлении «рупора» политики США
15:39
Шоу-бизнес
Хайди Клум удивила поклонников своим видом во время съемок в телешоу
15:38
Политика
Аналитик Эпископос: Вашингтон проиграл битву с Россией даже на территории США
15:37
Общество
Жители Великобритании назвали Lada Niva Legend внедорожником для апокалипсиса
15:33
Происшествия
Пропавшего при крушении рыбопромыслового судна в Баренцевом море нашли мертвым
Все новости

Политолог Дудкин предупредил украинцев об угрозе со стороны Запада и лично Джонсона

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 15:43
Политика
Политолог Дудкин предупредил украинцев об угрозе со стороны Запада и лично Джонсона
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 3 февраля. Руководству Украины следует внимательнее присматриваться к риторике британского премьера Бориса Джонсона, который утверждает, что в стране должна проливаться только украинская кровь и никакая другая. Об этом заявил политический эксперт Юрий Дудкин.

По словам политолога, ситуация на Украине сейчас крайне накаленная, страна ежедневно по каплям теряет свои жизненные силы.

«Это не просто уже напрягает. Это приводит к каким-то траурным мыслям… Борис Джонсон, кстати, именно это и сказал, что будет проливаться украинская кровь, но не британская, не американская и не натовская кровь. Это очень важно. И если он это сказал по Фрейду, то все равно это одно и то же», — раскрыл украинцам неудобную правду Дудкин.

Запад своими действиями все больше накаляет ситуацию на Украине и выступает в роли провокатора. Политолог добавил, что единственным правильным решением мирного урегулирования вопросов между Украиной и Донбассом является выполнение Киевом Минских соглашений.

Напомним, что премьер Великобритании посетил Украину 1 февраля. Совместно с президентом страны Владимиром Зеленским они обсудили вопросы безопасности и энергетики. Также политики высказались о роли России в украинском кризисе.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Дудкин предупредил украинцев об угрозе со стороны Запада и лично Джонсона
украина донбасс запад
Комментировать