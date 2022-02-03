Герман Владимиров: война в Донбассе нужна Киеву для создания образа внешнего врага

Санкт-Петербург, 3 февраля. Власти Украины пытаются отвлечь граждан страны от внутренних проблем с помощью мифа о внешней угрозы. Об этом заявил член Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров.

В эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» эксперт выразил уверенность, что Киев не намерен выполнять Минские соглашения и предоставлять Донбассу автономию, поскольку война в этом регионе выгодна украинскому руководству.

«Это исключено, только потому, что партия у власти в Киеве — это партия не мира, а войны. Все понимают, что президенту Зеленскому нужно передернуть повестку с внутренней на внешнюю», — уточнил Владимиров.

Ранее сенатор Алексей Пушков указал Киеву на особый статус Донбасса. По его словам, восточная часть Луганской и Донецкой народных республик уже де-факто обладает таким статусом.