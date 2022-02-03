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Жириновский: Украина из-за действий США станет «европейским Афганистаном»

Политика
Жириновский: Украина из-за действий США станет «европейским Афганистаном»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 февраля. Украина превратилась в «язву на теле Европы» из-за курса Соединенных Штатов, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Соседнее с Россией государство ждет судьба Афганистана, убежден политик.

Он прокомментировал шумиху вокруг возможного использования химического оружия США в Донбассе. Лидер ЛДПР подчеркнул, что этот вопрос не закрыт до сих пор.

«Ущерб будет причинен только Украине. США выгодно, чтобы существовала язва на теле Европы, которая бы кровоточила и гноилась. Это можно превратить в европейский Афганистан», — заявил Владимир Жириновский.

Ранее политолог Евгений Сатановский предложил подумать Вашингтону, прежде чем использовать химическое оружие на востоке Украины. Атаки обернутся тотальным уничтожением и самих США, отметил востоковед.

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Жириновский украина афганистан
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