Читатели Die Welt призвали Кличко держаться подальше от Германии после его слов о «СП-2»

Берлин, 3 февраля. Мэру Киева Виталию Кличко следует держаться подальше от Германии. Соответствующим мнением поделились читатели немецкой ежедневной газеты Die Welt после слов бывшего боксера о «Северном потоке — 2».

По словам Кличко, немцы должны попрощаться с российским газопроводом «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что «зависимость» от России крайне опасна.

Читатели немецкого издания Die Welt не смогли пройти мимо его скандального заявления. Они решили поставить экс-боксера на место, а если понадобится, то и «уложить на лопатки».

«Кличко должен держаться подальше от внутренней политики Германии и потребностей Германии в энергоснабжении. Германия пока не банановая республика, а суверенное государство в Европе, которое принимает собственные решения и не нужно советов от бывшего боксера», — отправили немцы Кличко в «нокаут».

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Читатели Die Welt напомнили мэру Киева, что он не имеет права что-то требовать от Германии.

Ранее слова Кличко о «СП-2» прокомментировал политолог Леонид Савин. По его мнению, мэр Киева у немцев ассоциируется не с большой политикой, а с боксом и откровенной фотосессией 2003 года, предназначенной для местного журнала MAX, ориентированного на гей-аудиторию.