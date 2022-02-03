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Средняя максимальная ставка по вкладам выросла в России до 7,8% годовых

Экономика
Средняя максимальная ставка по вкладам выросла в России до 7,8% годовых
pixabay.com  /  PD

Москва, 3 февраля. Показатель средней максимальной ставки по вкладам в десяти крупнейших банках России по привлечению депозитов в рублях составила к концу января 7,8% годовых, свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Текущее значение стало максимальным с мая 2017 года. Тогда средняя максимальная ставка по депозитам составляла 7,92%. Наименьший показатель был зафиксирован в октябре 2020 года, когда доходность рублевых вкладов находилась на уровне 4,33%.

Центробанк рекомендует финансовым организациям привлекать средства физлиц по ставке не выше максимальной средней плюс 2 процентных пункта. Регулятор проводит мониторинг ставок в Сбербанке, «Тинькофф-банке», ВТБ, «Райффайзенбанке», «Газпромбанке», «Московском кредитном банке», «Альфа-банке», «ФК Открытие», «Россельхозбанке» и «Промсвязьбанке».

Аналитики агентства Национальные кредитные рейтинги ранее сообщили, что максимальная доходность по банковским депозитам в 2022 году может достичь 9%. При соблюдении определенных условий вкладчики смогут получить до 10% годовых, считают эксперты.

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Все новости / Экономика / Средняя максимальная ставка по вкладам выросла в России до 7,8% годовых
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