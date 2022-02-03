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Проскурякова посмеялась над новостью о беременности Барановской от Николаева

Шоу-бизнес
Проскурякова посмеялась над новостью о беременности Барановской от Николаева
Prt Scr youtube.com/ Россия 1

Москва, 3 февраля. Музыканту Игорю Николаеву приписали связь с телеведущей Юлией Барановской, которая якобы забеременела от артиста. Жена исполнителя Юлия Проскурякова иронично поздравила артистку.

Певица Юлия Проскурякова с удивлением встретила новость о том, что звезда ток-шоу «Мужское/женское» Юлия Барановская находится в ожидании ребенка. Судя по статье в одном из изданий, беременность от Игоря Николаева стала для нее «потрясением».

Проскурякова также обратила внимание на фото в материале. Так, журналисты перепутали ее с Барановской. Артистка опубликовала пост, в котором высмеяла скандальную новость и в шутку поздравила телеведущую.

«Поздравляю Юлию Барановскую с беременностью! И рубашка голубая вам очень к лицу.
Юль, надеюсь, Вы в курсе, что беременны от моего мужа?» — поинтересовалась певица.

Проскурякова посмеялась над новостью о беременности Барановской от Николаева
Pr Scr instagram.com / @uliaveronika

Поклонники Проскуряковой также удивились новости. Интернет-пользователи с иронией отнеслись к публикации.

«Новость — огонь! Следующая статья расскажет, как Юлия Барановская сделала пластику, чтобы быть похожей на Юлию Проскурякову»;

«Требуйте алименты от Аршавина», — писали фолловеры.

Юлии Барановской также по-прежнему приписывают роман с музыкантом Григорием Лепсом. На этом фоне телеведущая заговорила о свадьбе и намекнула, что не против отправиться под венец.

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николаев барановская проскурякова
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