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Нардепа от партии «Слуга народа» объявили в розыск на Украине
Украина
Нардепа от партии «Слуга народа» объявили в розыск на Украине
facebook.com  /  Слуга Народу

Киев, 3 февраля. Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает информационное агентство «Новороссия».

Кузьминых не явился в НАБУ по вызову. Его адвокат сообщила, что он находится в больнице, не уточняя, в какой именно. Это и стало основанием для объявления его в розыск.

В пресс-службе уточнили, что факт неявки и отсутствие уведомления о месте нахождения носят характер укрывательства от органов досудебного расследования, что явилось безусловным основанием для объявления в розыск.

Ранее ФАН приводил мнение политолога Бизяева о рейтинге Зеленского. Он считает, что уровень электоральной поддержки украинского лидера, как и уровень популярности пропрезидентской партии «Слуга народа», опустился ниже 20%.

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взятка адвокат депутат слуга народа
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