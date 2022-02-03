Нардепа от партии «Слуга народа» объявили в розыск на Украине

Киев, 3 февраля. Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает информационное агентство «Новороссия».

Кузьминых не явился в НАБУ по вызову. Его адвокат сообщила, что он находится в больнице, не уточняя, в какой именно. Это и стало основанием для объявления его в розыск.

В пресс-службе уточнили, что факт неявки и отсутствие уведомления о месте нахождения носят характер укрывательства от органов досудебного расследования, что явилось безусловным основанием для объявления в розыск.

Ранее ФАН приводил мнение политолога Бизяева о рейтинге Зеленского. Он считает, что уровень электоральной поддержки украинского лидера, как и уровень популярности пропрезидентской партии «Слуга народа», опустился ниже 20%.