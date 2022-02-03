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Росстат зафиксировал рекордные за 10 лет темпы роста цен на авиаперелеты по РФ

Экономика
Росстат зафиксировал рекордные за 10 лет темпы роста цен на авиаперелеты по РФ
Global Look Press  /  Sandro Pereira via www.imago-ima/www.imago-images.de

Москва, 3 февраля. Темп роста средней цены авиарейсов экономклассом в 2021 году на фоне удорожания керосина достиг максимума с 2012 года. На это указывают данные Федеральной службы государственной статистики.

В декабре 2021 года средняя стоимость полета на самолете составила 5482,21 руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это на 15% (или 709,54 руб.) больше, чем в январе 2020 года. При этом абсолютный рекорд стоимости билета (при анализе с 2000 года) был отмечен в августе 2010 года на уровне 6892,51 рублей.

По информации Refinitiv, в январе 2021 года средняя стоимость авиакеросина в российских аэропортах составляла 49,550 тыс. руб. за тонну. К декабрю она взлетела почти в полтора раза — до 73,187 тыс. рублей. Подорожание топлива неизбежно приводит к росту стоимости билета, поскольку у авиакомпаний почти нет запаса маржинальности для сдерживания цен, отметил директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диванов.

Ослабление рубля заметно повлияло на цены пассажирских авиарейсов за рубеж. Их стоимость увеличилась на 6-10%.

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