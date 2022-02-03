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Юлия Снигирь пришла на премьеру фильма «Другое имя» в украшениях почти за 6 млн рублей

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 14:45
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь пришла на премьеру фильма «Другое имя» в украшениях почти за 6 млн рублей
instagram.com  /  @yuliasnigir

Москва, 3 февраля. Известная российская актриса Юлия Снигирь посетила премьеру нового фильма режиссера Веты Гераськиной в Москве. Наряд артистки поражал воображение — стоимость одних лишь ее украшений составила почти 6 млн рублей.

Кинотеатр «Художественный» провел 2 февраля премьерный показ новой драмы с элементами триллера с актрисой Светланой Ходченковой в главной роли — ленту под названием «Другое имя». Мероприятие в числе других звезд посетила и Снигирь, заявившая, что этот фильм создан для эстетов.

«Спасибо Светлане Ходченковой за смелость и бескомпромиссность. «Другое имя» — кино для эстетов», — высказалась она под снимками с мероприятия, которыми поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Юлия Снигирь пришла на премьеру фильма «Другое имя» в украшениях почти за 6 млн рублей
Prt Scr instagram.com / @yuliasnigir

Опубликованные актрисой фотографии позволяют детально оценить выбранный ею для выхода в свет образ. На Снигирь можно увидеть стильную кофту, надетую поверх рубашки, а также серьги и колье из розового золота ювелирного бренда Clash de Cartier. Общая стоимость такого комплекта может достигать почти 6 млн рублей.

Впрочем, актрисе не удалось затмить главную звезду мероприятия — саму Ходченкову, подчеркнувшую свой стильный образ украшениями Bvlgari из линейки Serpenti за 10 млн рублей.

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актриса снигирь другое имя
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