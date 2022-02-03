«Принцесса Ленкома» Захарова через суд пытается получить права на чужие спектакли

59-летняя актриса «Ленкома Марка Захарова» Александра Захарова перешла в наступление в затянувшейся войне с Марком Варшавером — нынешним генеральным директором и худруком театра. Она подала два иска в Тверской и Мещанский районные суды о защите прав, смежных с авторскими, и о защите интеллектуальной собственности. Ответчиками по иску идут ООО «Мкаяна» и Валерий Янклович.

Причиной раздора стала «Поминальная молитва», не так давно восстановленная в театре. Как объясняет свою позицию Захарова, ООО «Мкаяна» и Янклович получают по 41% дохода от спектакля, когда-то поставленном ее отцом. Она же, дочь создателя, не имеет ни копейки. Корреспонденту ФАН удалось разобраться в данной ситуации.

«Дело в том, что Янклович и «Мкаяна» полностью оплатили постановку и восстановление спектакля, — рассказал источник ФАН в театре. — Бюджетных денег на него не потратили ни копейки. При этом театр имеет 59% прибыли от «Поминальной молитвы». Таковы были условия контракта. Кстати, все документы финансовые по этой постановке переданы в Следственный комитет по время последней проверки. Проверяющие никаких нарушений не выявили».

Что касается «Поминальной молитвы», то, согласно данным Реестра произведений российских правообладателей, который признан во всем мире, порядка 46 человек имеют различные права в различных постановках. В основном это костюмы, декорации и так далее. Только один человек обладает исключительными правами, которые используются в любой постановке, в любом театре, — это Григорий Горин, создатель пьесы. Его наследники за каждый спектакль получают неплохие проценты. Имени Марка Захарова в этом списке нет.

«Захаров поставил пьесу в 1987 году, — пояснил источник. — Был Советский Союз, а главный режиссер театра «сидел» на окладе, и надо сказать хорошем окладе — профессорском. За этот оклад он был обязан поставить три пьесы новые в год. Поэтому ни о каких правах речи не было. Режиссеры вообще редко имеют права на свои постановки, а в то время их вообще не было».

Та же самая история и с «Юноной и Авось». Постановок было много. Да, «захаровская» — лучшая и самая известная. Закреплены права за создание костюмов, декораций. Но самыми главными обладают два человека — их используют в каждой постановке. Это автор либретто и стихов Андрей Вознесенский и создатель музыки Алексей Рыбников. И Рыбников, и Зоя Богуславская (вдова Вознесенского) получают исправно от «Ленкома» свои авторские отчисления. Прав на пьесу у Марка Захарова нет и никогда не было.

Поэтому не совсем понятно, какие авторские права собирается защищать Александра Захарова. Данные произведения к ней не имеют отношения.

Ранее ФАН сообщал, что юристы «Ленкома» готовят иск к Александре Захаровой и Андрею Караулову. Также будет и ответное письмо в адрес Следственного комитета с просьбой оградить творческий коллектив от клеветы.