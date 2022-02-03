Разноголосица в украинском руководстве: политолог Федоров раскрыл «хитрый» план Киева в вопросах «Минска»

Серьезный и конструктивный диалог с Украиной о соблюдении в полном объеме Минских соглашений пока невозможен. Зеленский и его команда говорят одно, делают другое. Иногда блефуют, специально озвучивая полярные точки зрения. Словом, делают все, чтобы запутать партнеров в вопросе «Минска». Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Своей точкой зрения он поделился в беседе с ФАН.

«Непонятно уже совсем, что они говорят. До этого их секретарь совета безопасности сказал, что Украина не хочет и не будет выполнять Минские соглашения. Его слова тут же опровергает Зеленский на встрече с Борисом Джонсоном, уверяя, что Украина — серьезная страна, и она соблюдает свои обязательства. Хотя тут же Зеленский оговорился, что он не знает, кто подписывал эти Минские соглашения. И все это — просто детский сад», — возмутился ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

По словам Сергея Федорова, верить украинским властям крайне опасно.

«Зеленский сегодня говорит одно, завтра другое. Поэтому факт остается фактом: Украина не выполняет минские договоренности. И даже если устами Зеленского говорится о том, что Украина уважает эти договоренности, тем не менее они их не собираются выполнять в такой последовательности и в таком объеме, в котором это прописано. Возникает вопрос, а зачем тогда эта разноголосица в украинском руководстве? И ответ очень простой: они не хотят выполнять в полном объеме эти договоренности», — объяснил Сергей Федоров.

Накануне заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполняет Минские соглашения, так как боится обвинений в предательстве.