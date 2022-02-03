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Кедми: переброска 120 тысяч бойцов ВСУ в Донбасс не спасет Киев от разгрома в случае войны

Армия
Кедми: переброска 120 тысяч бойцов ВСУ в Донбасс не спасет Киев от разгрома в случае войны
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 3 февраля. Попытка силой захватить Донбасс обернется для ВСУ полным уничтожением, считает политолог Яков Кедми.

Эксперт прокомментировал сообщение о стягивании 120 тысяч украинских военнослужащих к линии соприкосновения и оценил шансы ВСУ реализовать силовой сценарий захвата Донбасса. По его словам, переброска многотысячной группировки войск в регион не спасет Киев от разгрома в случае войны, передают «Народные Новости».

«120 тысяч — недостаточно для того, чтобы сделать что-то, потому что вопрос не в количестве войск, а в их качестве, их организации. Они знают, что попытка начать наступление закончится уничтожением и украинской армии», — убежден политолог.

Кедми отметил, что Киев в будущем продолжит осуществлять провокации, в том числе и с переброской дополнительных бойцов на юго-восток. Вместе с этим он заявил, что вопрос Донбасса может решиться раз и навсегда при одном условии.

«Если и когда начнется отступление НАТО от своих позиций, это приведет к решению проблемы Донбасса и, в конце концов, падению киевского режима», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что наступление ВСУ в Донбассе может начаться с применения украинской стороной РСЗО «Град». Эксперты также увидели признаки готовящейся агрессии Киева в его решении ограничить выезд из страны граждан призывного возраста, передает «Царьград».

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