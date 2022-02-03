Кедми назвал дату полного разгрома США в споре с Россией и Китаем

Пекин, 3 февраля. У американцев еще будет какое-то время, чтобы хотя бы морально подготовиться к совместному заявлению России и Китая о новых правилах в большой геополитике и международных отношениях.

Для Вашингтона это заявление, уже анонсированное помощником президента РФ, ознаменует полный разгром в большом геополитическом споре с Россией и Китаем. У США осталось примерно полтора месяца для того, чтобы свернуть свои масштабные иностранные проекты и ознакомить союзников с новой реальностью. А час Х скорее всего настанет в течение нескольких дней после завершения Зимних Паралимпийских игр в Пекине, в лучшем для США случае в конце марта. В период с 20 по 30 марта и будет опубликовано вышеупомянутое совместное заявление с новыми правилами игры.

Таким мнением с гостями политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» поделился военный эксперт, бывший руководитель израильских спецслужб Яков Кедми, отметив, что к этому моменту сойдутся все необходимые Пекину и Москве факторы.

Федеральное агентство новостей /

«До конца марта в этом противостоянии все будет ясно. Будет понятно, куда и как будет разруливать эту ситуацию Москва. В период с 20 по 30 марта и будет опубликовано совместное заявление президента России и великого кормчего Китая. В конце марта заканчиваются паралимпийские игры, то есть в конце марта олимпийские игры перестают быть фактором международной политики. С другой стороны, темп развития событий в дипломатической конфронтации с США тоже говорит о том, что самые важные решения будут приняты в конце марта. Потому что сейчас был ответ США. Россия непременно на него отреагирует. После чего уже призадумается Вашингтон. А точку в этом споре поставят точно в конце марта и на этот раз позиция Москвы будет куда более ясно согласована с Китаем. Пекин уже заявлял, что поддерживает решения России. Теперь будет ясно, речь идет сугубо о политической поддержке или еще о каких-то мерах другого характера. Как бы то ни было, можно не сомневаться, что это заявление ознаменует сокрушительное поражение США в споре с РФ и Китаем», — озвучил свой прогноз Кедми.

Эксперт добавил, что в Вашингтоне уже догадываются о скорых потрясениях, но не могут предугадать деталей. Американцы могут попытаться предотвратить неизбежное, но сути это не изменит, даже если они решаться на крупную военную провокацию, к примеру, на Украине. Скорее это может только усугубить ситуацию для них. Тем временем новые правила игры и уход США с их позиций ударит сильнее всего именно по сателлитам вроде руководства той же Украины, Польши и Прибалтики. Уже сейчас политические лидеры этих стран скатываются в истерику, предчувствуя неприятные перемены.

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