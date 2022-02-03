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Президент Аргентины поблагодарил Путина за предоставление вакцин от COVID-19

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 14:27
Общество
Президент Аргентины поблагодарил Путина за предоставление вакцин от COVID-19
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 февраля. Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил российского лидера Владимира Путина за предоставление вакцин против коронавирусной инфекции.

Переговоры лидеров двух стран начались в Кремле в четверг, 3 февраля. Перед началом мероприятия главы государств обменялись рукопожатиями и обнялись, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава Аргентины поблагодарил Путина за предоставление вакцин от COVID-19. Отмечается, что Фернандес привит «Спутником V». Кроме того, с июня 2021 года в стране было запущено собственное производство этой вакцины.

Всего Аргентина получила 21 млн доз вакцины. Порядка 14,6 млн доз поступило из России, а 6,3 млн доз произведено в стране.

Власти Аргентины разрешили лаборатории Richmond начать экспорт «Спутника V». Препарат могут получить такие страны Латинской Америки, как Перу, Боливия, Колумбия.

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