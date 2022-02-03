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Архипов: население Донбасса устало жить под постоянными обстрелами ВСУ

Армия
Архипов: население Донбасса устало жить под постоянными обстрелами ВСУ
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 3 февраля. Жители народных республик Донбасса устали жить под непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ. Такие настроения особенно сильно заметны в связи с угрозой нового наступления украинской армии, заявил ветеран боевых действий в Абхазии, Приднестровье и Нагорном Карабахе Александр Архипов.

В эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» он напомнил, что конфликт в Донбассе продолжается почти восемь лет, и никакой реальной перспективы урегулирования пока не видно.

«Все очень печально, потому что люди устали, восемь лет они подвергаются обстрелам, и при этом никакой перспективы они не видят дальше, то есть, пока одни разговоры. Там мантра — Минские соглашения, но это же не может длиться вечно», — рассказал Архипов.

Своими наблюдениями также поделился Герман Владимиров, член Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям.

Архипов: население Донбасса устало жить под постоянными обстрелами ВСУ

По его словам, напряженность, которая наблюдалась в последнее время в информационном пространстве, не могла не отразиться на ситуации в республиках.

«Это было видно невооруженным глазом, что народ напряжен, военнослужащие напряжены, все готовятся, единственное, никто не понимает, когда и что будет, будет это или нет», — заявил политический деятель.

Ранее сообщалось, что Киев активно готовится к наступлению в Донбассе, концентрируя на линии разграничения крупную ударную группировку. В ЛНР при этом не исключают, что командование ВСУ может использовать авиацию в случае начала боевых действий.

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