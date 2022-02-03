Поставки российского газа в ЕС через Украину снижаются третий день подряд

Киев, 3 февраля. Объемы отбора российского газа по украинскому направлению сокращаются третий день подряд, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».

По ее информации, 1 февраля отбор газа составлял 107 млн кубометров. На следующий день он сократился до 91 млн кубометров, а 3 февраля составил уже 83 млн «кубов». В то же время, как свидетельствуют данные GSA Platform, мощности газопровода «Ямал — Европа» остаются невостребованными.

Накануне торги на нидерландском хабе TTF закрылись на уровне 884 доллара за тысячу кубометров газа. Это существенно ниже цены контрактов по индексу «на месяц вперед», который используется большинством покупателей — 976 долларов за тысячу «кубов».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в 2023 году страны ЕС могут настигнуть проблемы с газовым топливом. Он заметил, что сейчас запасы в европейских подземных хранилищах газа опустошены на 40%.