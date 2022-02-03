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Путин поедет на зимние Олимпийские игры вместе с президентом Аргентины Фернандесом

Политика
Путин поедет на зимние Олимпийские игры вместе с президентом Аргентины Фернандесом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 февраля. Глава российского государства Владимир Путин поедет на зимние Олимпийские игры, которые состоятся в Пекине, вместе с лидером Аргентины Альберто Фернандесом. Соответствующее заявление сделал сам президент РФ.

Известно, что зимняя Олимпиада в Китае начнется 4 февраля в 15:00 по московскому времени и завершится 20 числа. Участники и официальные лица начали прибывать в Пекин с 23 января.

Ранее сообщалось, что визит Путина в Китай в ходе открытия Олимпийских игр имеет особую важность. С таким мнением выступил российский посол в КНР Андрей Денисов.

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