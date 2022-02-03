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Ирина Роднина назвала сильным состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Ирина Роднина назвала сильным состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022
PR LOOK  /  Виктория Поплавская

Москва, 3 февраля. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о составе сборной России по фигурному катанию на короткую программу командного турнира на ОИ-2022 в Пекине.

Она отметила, что все фигуристы очень сильные, и выразила надежду, что Россия займет весь пьедестал.

«Все ребята очень сильные. Надеюсь, покажут свои лучшие прокаты, что даст уверенность в получении высокой награды. Никаких неожиданностей нет, все очень логично и понятно», — передает слова Родниной «Чемпионат».

Тренерский штаб заявил на командный турнир Михаила Кондратюка и Камилу Валиеву в одиночном мужском и женском катании, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова — в танцах на льду, Анастасию Мишину и Александра Галлямова — среди спортивных пар.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин назвал размер выплат олимпийцам за награды на пекинской Олимпиаде. Согласно постановлению правительства, олимпийские чемпионы получат 4 млн рублей.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Ирина Роднина назвала сильным состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022
фигурное катание ирина роднина ои-2022
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