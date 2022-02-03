Джен Псаки, давно известная своей неординарной подачей информации, вновь отличилась на ниве обвинений России в массе «международных преступлений». Обозреватель ФАН Альгис Микульскис анализирует ее слова и приходит к неутешительным для Соединенных Штатов выводам о кадровой политике американской администрации.

Пресс-секретарь Белого дома веселит публику уже не первый год, а ее перепалки с репортером агентства Associated Press Мэтью Ли, без сомнения, стали частью золотой коллекции сетевого юмора. Но так ли безобидны словесные упражнения Джен Псаки и у всех ли ее слушателей хватает ума воспринимать их исключительно как забавное недоразумение? Особенно сейчас, в условиях поистине беспрецедентного информационно-политического давления на Россию… Ведь смех смехом, но наша героиня, как ни крути, всегда являлась всего лишь ретранслятором чаяний своих шефов — сначала Барака Обамы, а теперь Джозефа Байдена — и пусть косноязычно, но доносила до мира официальную позицию американской власти.

ФБА «Экономика сегодня» / озвучена вполне исчерпывающе, со всеми, ставшими уже привычными, тезисами о захвате Россией неких «других стран», использовании Москвой химического оружия и ее агрессивных планах в отношении Украины. Разумеется, эти обвинения не остались без ответа — российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов насчет боевой «химии», например, был однозначен:

«Напоминаем, что Соединенные Штаты по-прежнему остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия. Российская Федерация же полностью уничтожила имевшиеся запасы данного вида вооружений. Этот факт получил международное признание. Ждем от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ», — написал дипломат на странице своего ведомства в Facebook.

Что же касается «захвата других стран», то хотелось бы уточнить, какие именно страны Джен Псаки имела в виду? Может быть, Сирию? Так, во-первых, российские войска находятся там на совершенно законных основаниях, по официальной просьбе сирийского правительства и президента Башара аль-Асада. Ах, вы утверждаете, что он «нелегитимен»? Что он «тиран» и «диктатор»? Что российская авиация наносит удары по госпиталям и школам? Но, что ж… Продолжайте утверждать. Вот только автор этих строк, изъездив Сирию вдоль и поперек, ни разу не заметил даже косого взгляда в свою сторону, а жители Дамаска, Дэйр эз-Зора, Алеппо, Хомса и Латакии при одном только слове «Россия» начинали улыбаться и благодарить его за все сделанное Москвой для их страны.

Федеральное агентство новостей / Подчеркну: это во-первых. А во-вторых — на каком, собственно, основании по сирийской территории разъезжают американские войсковые колонны? Госпоже Псаки неплохо было бы предъявить массам документ, позволяющий вооруженным силам США находиться там, где они находятся. Нет такого документа? Тогда извините и потрудитесь покинуть эти пустыни — глава МИД РФ указывал на незаконность вашего там пребывания еще в 2017 году.

«Напомню, что СБ ООН не санкционировал деятельность США или ведомой ими коалиции в САР. Законное сирийское правительство их к себе тоже не приглашало. В этой связи вызывает удивление заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о намерении армейских подразделений США оставаться в Сирии до «достижения прогресса в политическом урегулировании». Словно Вашингтон присвоил себе право определять степень такого прогресса и хочет удерживать часть сирийской территории, пока не добьется нужного ему результата. Так дела не делаются. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254, за принятие которой США ратовали, решение о дальнейшем устройстве Сирии может принимать только сирийский народ», — констатировал тогда Сергей Лавров в интервью агентству «Интерфакс».

Федеральное агентство новостей / Или, может, Джен Псаки говорила про Украину? А она вообще понимает, что значило бы «российское вторжение» туда хотя бы одной полнокровной мотострелковой дивизии с усилением в виде самолетов ВКС, средств радиоэлектронной борьбы, оперативно-тактических ракетных комплексов и спецназа? Времена первого штурма Грозного остались в прошлом, а вышеупомянутая Сирия отлично показала, что такое нынешняя армия РФ. Нет, понятно, конечно, что удар Москвы по Киеву — это розовая мечта Вашингтона, но… Не все мечты сбываются, мэм… Что же касается вашего сравнения России с лисой, а Украины с курятником — мой вам совет: не стоит пользоваться подобными метафорами. Слишком уж они не подходят для описания ситуации. Политолог Евгений Сатановский тому порукой.

«Украина — не курятник, а Россия — не лисица. Люди пришли в чужой дом и разожгли барбекю не на заднем дворе, а прямо в спальне. Что это такое? Представьте себе, что Россия произвела бы государственный переворот в Канаде или Мексике и превращала бы их в плацдармы, враждебные США, как они это делали с Прибалтикой, Украиной, Молдавией и Грузией. Что в этой ситуации делали бы американцы?» — именно такими вопросами автор Telegram-канала «Армагеддоныч» задался в интервью деловой газете «Взгляд», посвященном последним высказываниям Псаки.

И в заключение… Повторюсь: та, о ком написан этот материал — всего лишь ретранслятор. Но ведь и ретранслировать можно как-то… более искрометно, что ли. Более грамотно и взвешенно… В общем, к отделу кадров Белого дома есть вопросы и пожелания. Сами понимаете, какие именно.