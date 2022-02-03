Хайди Клум удивила поклонников своим видом во время съемок в телешоу

Лос-Анджелес, 3 февраля. Модель немецкого происхождения Хайди Клум давно обрела свою популярность. Она знаменита на весь мир и не так давно сумела доказать, что свое счастье можно найти и после 40. Не секрет, что супермодель счастлива в браке с гитаристом известной эмо-группы нулевых Tokio Hotel Томом Каулитцем. Известно, что он младше своей супруги аж на 16 лет, но возлюбленных это не смущает.

Клум продолжает сниматься в разных проектах, появляться на подиумах и красных дорожках. При этом несмотря на возраст 48 лет, звезда может похвастаться точеной фигурой.

Хайди Клум на протяжении долгого времени является бессменной ведущей телевизионного шоу «Топ-модель по-немецки». Несмотря на это, ее образ не приелся, потому что она каждый раз по-новому удивляет публику своими нарядами.

Pr Scr instagram.com / @heidiklum

Не стал исключением и последний выход в свет. Модель появилась на съемках в силуэтном платье-бюстье от бренда Moschino. Поверх платья красовался умилительный принт с нарисованными животными. Лук был создан специально для нее креативным директором бренда Джереми Скоттом. Благодаря фантазии творца поверх платья был надет корсет, повторяющий форму заячьих ушей.

Поклонники супермодели признались, что давно не видели такого милого платья. Только слепой не мог заметить, что оно идеально сидит по фигуре Клум. Дополнила образ супруга рокера туфлями на платформе розового цвета. Благодаря этому силуэт вытянулся еще сильнее.

Коллеги и друзья не сдержались и засыпали даму комплиментами. Журналисты издания Teleprogramma.pro заметили, что данное платье подойдет как для пасхальной вечеринки, так и для бейби шауэра, а может даже красной дорожки знаменитого бала The Met Gala.

Ранее сообщалось, как модель Эшли Грэм родила мальчиков-двойняшек.