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Астрономы лаборатории РАН предупредили о начале новой магнитной бури на Земле

Общество
Астрономы лаборатории РАН предупредили о начале новой магнитной бури на Земле
pixabay.com

Москва, 3 февраля. Магнитная буря слабого уровня G1 началась на Земле, сообщили ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Вспышка средней силы, которая произошла на Солнце 30 января, продолжалась более четырех часов. Она сопровождалась корональным выбросом массы, который был направлен в сторону Земли, сообщается на сайте учреждения.

Это явление спровоцировало магнитную бурю слабого уровня G1. В лаборатории отметили, что прошедший месяц стал одним из наиболее насыщенных на геомагнитные события.

Врач Наталья Семененко объяснила причины головных болей у метеозависимых людей. Она рассказала, что организм подстраивается под окружающую среду, а вегетативная система меняет частоту сердечных сокращений и дыхания.

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