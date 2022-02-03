Астрономы лаборатории РАН предупредили о начале новой магнитной бури на Земле

Москва, 3 февраля. Магнитная буря слабого уровня G1 началась на Земле, сообщили ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Вспышка средней силы, которая произошла на Солнце 30 января, продолжалась более четырех часов. Она сопровождалась корональным выбросом массы, который был направлен в сторону Земли, сообщается на сайте учреждения.

Это явление спровоцировало магнитную бурю слабого уровня G1. В лаборатории отметили, что прошедший месяц стал одним из наиболее насыщенных на геомагнитные события.

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