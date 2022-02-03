Вооруженный топором сосед едва не зарубил мужчину с детьми в Московской области

Москва, 3 февраля. Полицейские в Московской области начали проверку после того, как вооруженный топором мужчина гонялся с топором за молодым отцом и двумя маленькими детьми.

Как пишет РЕН ТВ, семьи помог только забор дома, который помешал потенциальному убийце совершить задуманное. По словам жителей СНТ «Металлург-2», мужчина всегда отличался буйным нравом и нередко конфликтовал с соседями.

«На собаку как-то цыкнули, камушек пнули. Человек выскочил и избил женщин, причем, избил молодую маму в присутствии детей», — рассказали жители дачного поселка.

Обители СНТ обратились в правоохранительные органы, что те приняли меры, пока не случилась реальная беда. Некоторые так напуганы поведением неадекватного мужчины, что намерены продавать свои дачи.

Ранее неоднократно судимый житель Прикамья зарубил знакомого топором.