Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 14:20
14:19
Общество
Культуролог Пархоменко объяснил, в чем главная проблема альтернативной истории Петербурга
14:14
Общество
В Самарской области проходит акция «Подслушай незнакомца»
14:13
Политика
Путин назвал хорошим темп продвижения торгово-экономического сотрудничества РФ и Аргентины
14:10
Происшествия
Расстрелявшего из дробовика беременную собаку живодера ищут в Оренбурге
14:10
Общество
Депутаты Самарской губдумы согласились на дресс-код и штрафы
14:10
Видео
В московском Доме кино прошла церемония прощания с Виктором Мережко
14:08
Шоу-бизнес
Мы на карантине: актриса Диана Пожарская рассказала, как отмечает свое 30-летие
14:06
Общество
Февраль в центре Европейской части России будет немного солнечнее января
14:04
Общество
Астрономы лаборатории РАН предупредили о начале новой магнитной бури на Земле
14:03
Происшествия
Вооруженный топором сосед едва не зарубил мужчину с детьми в Московской области
Все новости

Вооруженный топором сосед едва не зарубил мужчину с детьми в Московской области

Происшествия
Вооруженный топором сосед едва не зарубил мужчину с детьми в Московской области
59.мвд.рф  /  ГУ МВД России по Пермскому краю

Москва, 3 февраля. Полицейские в Московской области начали проверку после того, как вооруженный топором мужчина гонялся с топором за молодым отцом и двумя маленькими детьми.

Как пишет РЕН ТВ, семьи помог только забор дома, который помешал потенциальному убийце совершить задуманное. По словам жителей СНТ «Металлург-2», мужчина всегда отличался буйным нравом и нередко конфликтовал с соседями.

«На собаку как-то цыкнули, камушек пнули. Человек выскочил и избил женщин, причем, избил молодую маму в присутствии детей», — рассказали жители дачного поселка.

Обители СНТ обратились в правоохранительные органы, что те приняли меры, пока не случилась реальная беда. Некоторые так напуганы поведением неадекватного мужчины, что намерены продавать свои дачи.

Ранее неоднократно судимый житель Прикамья зарубил знакомого топором.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Вооруженный топором сосед едва не зарубил мужчину с детьми в Московской области
подмосковье топор сосед
Комментировать