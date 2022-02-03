Людмила Зайцева на церемонии прощания назвала Виктора Мережко сильным мужчиной

Москва, 3 февраля. Актриса Людмила Зайцева тепло высказалась о режиссере и сценаристе Викторе Мережко, которого не стало 30 января. На церемонии прощания с народным артистом России она назвала кинематографиста сильным мужчиной.

На траурное мероприятие, которое прошло в Доме кино в Москве, пришли родные и друзья, поклонники и коллеги. Многие товарищи артиста, поднявшись на сцену, высказали теплые слова о Мережко. Людмила Зайцева тоже поделилась воспоминаниями об именитом драматурге.

«Уходит эпоха. Последний раз мы переписывались на Рождество. Не хочется верить, что его нет. Это был крепкий и сильный мужчина. Теперь он будет рядом со своей женой Тамарочкой», — указала Людмила Зайцева на церемонии прощания с Виктором Мережко.

Новость о смерти кинематографиста стала неожиданной для многих. Некоторые из его коллег признались, что режиссер скрывал от них проблемы со здоровьем. Семье Виктора Мережко вырезали соболезнования друзья и коллеги, а также президент России Владимир Путин.

Режиссер и сценарист умер 30 января. Ему было 84 года. Несмотря на то, что в последние годы жизни драматург работал в Петербурге, его решили похоронить в Москве. Мережко будет покоиться на Троекуровском кладбище.