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Вильфанд анонсировал изменение климатических норм в России в 2022 году

Общество
Вильфанд анонсировал изменение климатических норм в России в 2022 году
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 3 февраля. Обновленные климатические нормы начнут действовать в России в этом году. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Изменение связано с плановым пересмотром норм. Отмечается, что метеорологи проводят его каждые 30 лет, в этот раз — в середине 2022 года. При этом старые климатические нормы соответствовали средним статистическим данным за 1961-1990 годы, передает РИА Новости.

«Я думаю, что где-то в середине года мы уже перейдем на новые нормы», — отметил Вильфанд.

Температурные аномалии в начале зимы в России не гарантируют того, что наступит более раннее весеннее потепление. В нескольких российских регионах уже ударили сильные морозы, а в Сибири, наоборот, температура на 10-15 градусов превышает средние показатели, рассказал ранее Роман Вильфанд.

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гидрометцентр вильфанд климатические нормы
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