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Джокович решил вакцинироваться после победы Надаля на Australian Open

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 14:01
Спорт
Джокович решил вакцинироваться после победы Надаля на Australian Open
Global Look Press  /  Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency

Белград, 3 февраля. Двадцатикратный чемпион турниров Большого шлема Новак Джокович изменил свою позицию касательно вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как утверждает биограф сербского теннисиста Даниэль Мукш, Джокович планирует сделать прививку от COVID-19. По его словам, возможно, теннисиста подтолкнула к такому решению победа испанца Рафаэля Надаля на Australian Open — 2022.

«Из того, что я слышал от его окружения, — он собрался вакцинироваться. Возможно, на это повлиял итог финала Открытого чемпионата Австралии. Может, это 21-й титул Надаля на ТБШ заставляет его принять такое решение», — передает слова Мукша издание Marca.

Напомним, швейцарец Роджер Федерер также имеет 20 титулов на ТБШ. Ожидается, что 40-летний теннисист вернется на корт не ранее Открытого чемпионата США (US Open).

Ранее Джоковичу, который не хотел вакцинироваться, пришлось пропустить AO-2022/ Власти Австралии усомнились в подлинности медотвода серба от вакцинации против коронавируса и депортировали первую ракетку мира из страны. На прошедшем Australian Open Надаль завоевал рекордный 21-й титул.

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