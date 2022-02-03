Джокович решил вакцинироваться после победы Надаля на Australian Open

Белград, 3 февраля. Двадцатикратный чемпион турниров Большого шлема Новак Джокович изменил свою позицию касательно вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как утверждает биограф сербского теннисиста Даниэль Мукш, Джокович планирует сделать прививку от COVID-19. По его словам, возможно, теннисиста подтолкнула к такому решению победа испанца Рафаэля Надаля на Australian Open — 2022.

«Из того, что я слышал от его окружения, — он собрался вакцинироваться. Возможно, на это повлиял итог финала Открытого чемпионата Австралии. Может, это 21-й титул Надаля на ТБШ заставляет его принять такое решение», — передает слова Мукша издание Marca.

Напомним, швейцарец Роджер Федерер также имеет 20 титулов на ТБШ. Ожидается, что 40-летний теннисист вернется на корт не ранее Открытого чемпионата США (US Open).

Ранее Джоковичу, который не хотел вакцинироваться, пришлось пропустить AO-2022/ Власти Австралии усомнились в подлинности медотвода серба от вакцинации против коронавируса и депортировали первую ракетку мира из страны. На прошедшем Australian Open Надаль завоевал рекордный 21-й титул.