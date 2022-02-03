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Президент Гвинеи-Бисау рассказал об обстановке в стране после попытки госпереворота

Весь мир
Президент Гвинеи-Бисау рассказал об обстановке в стране после попытки госпереворота
Global Look Press  /  © Aliu Balde / XinHua

Бисау, 3 февраля. Глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало прокомментировал недавнюю попытку государственного переворота и нападение на Дворец президента. Об этом сообщило издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По словам политика, в результате перестрелки у Дворца президента погибло 11 человек, включая двух министров и пресс-секретаря правительства Фернандо Ваза. Бой у административного объекта длился приблизительно пять часов, после чего в столице республики «наступила тишина». Сейчас выжившие представители государственного аппарата находятся в безопасности.

Лидер государства сообщил, что в произошедших событиях могут быть задействованы люди, связанные с оборотом наркотиков. Также он отметил уровень подготовки наемников, попытавшихся устроить госпереворот. Эмбало уверен, что нападавшие хотели убить его и членов кабинета министров.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в ходе заседания кабинета министров Гвинеи-Бисау неизвестные открыли стрельбу у правительственного дворца. Через некоторое время в соцсетях начали появляться фотографии убитых охранников комплекса.

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африка гвинея-бисау
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