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Титов предложил списать накопившиеся в пандемию долги малого и среднего бизнеса

Экономика
Титов предложил списать накопившиеся в пандемию долги малого и среднего бизнеса
Пресс-служба университета «Синергия»

Москва, 3 февраля. Предприятия малого и среднего бизнеса еще не до конца оправились от последствий пандемии, поэтому государство могло бы в качестве поддержки ввести «ковидную амнистию», считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом он рассказал в комментарии журналистам РИА Новости.

По его мнению, власти могли бы списать накопившиеся долги предприятий и поддержать таким образом российскую экономику. Несмотря на отсутствие локдауна, малый и средний бизнес все еще находится под давлением коронавируса, указал Титов.

«Кредиты под 3% — это все-таки кредиты, которые надо отдавать. А малый бизнес пока еще не настолько здоров, чтобы справляться с этим из новой прибыли, розничный спрос не восстановился до конца. Поэтому «ковидная амнистия», списание накопившихся долгов очень пригодилась бы», — объяснил омбудсмен.

Правительство РФ запустило второй этап льготного кредитования бизнеса осенью 2021 года в качестве антикризисной меры на фоне нерабочих дней. Предприятия из наиболее пострадавших секторов экономики могли получить льготный кредит на полтора года под 3% годовых при условии сохранения штата на уровне не ниже 90%. По данным Минэкономразвития, за два месяца действия программы было оформлено льготных кредитов на 88,7 млрд рублей.

Федеральная налоговая служба ранее сообщила о сокращении чистого оттока предприятий в 2021 году в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. По данным ФНС, ИП закрывались в два раза чаще, чем организации.

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