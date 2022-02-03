Эстония готовится ввести очередные санкции против Белоруссии на транзит нефтепродуктов

Вильнюс, 3 февраля. Власти Эстонии введут дополнительные санкции в отношении Белоруссии на транзит нефтепродуктов, заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

Минск, по данным эстонской газеты Eesti Paevaleht, использует маршрут через Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов нефтепродуктов. Балтийская республика в 2021 году импортировала этих грузов почти втрое больше, чем в 2020-м.

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс выступила против такого положения дел. Полное эмбарго в отношении Минска еще не введено, поэтому есть товары и лица, которые не попадают под экономические ограничения. Кроме того, министр призвала правительство пересмотреть политику санкций в отношении Белоруссии.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз ранее объявил, что страна вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для ряда товаров. Вместе с тем КНР исключил европейскую страну из своей таможенной системы, прекратив двустороннюю торговлю.