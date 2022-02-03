Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 14:20
14:14
Общество
В Самарской области проходит акция «Подслушай незнакомца»
14:13
Политика
Путин назвал хорошим темп продвижения торгово-экономического сотрудничества РФ и Аргентины
14:10
Происшествия
Расстрелявшего из дробовика беременную собаку живодера ищут в Оренбурге
14:10
Общество
Депутаты Самарской губдумы согласились на дресс-код и штрафы
14:10
Видео
В московском Доме кино прошла церемония прощания с Виктором Мережко
14:08
Шоу-бизнес
Мы на карантине: актриса Диана Пожарская рассказала, как отмечает свое 30-летие
14:06
Общество
Февраль в центре Европейской части России будет немного солнечнее января
14:04
Общество
Астрономы лаборатории РАН предупредили о начале новой магнитной бури на Земле
14:03
Происшествия
Вооруженный топором сосед едва не зарубил мужчину с детьми в Московской области
14:02
Весь мир
Президент Гвинеи-Бисау рассказал об обстановке в стране после попытки госпереворота
Все новости

Эстония готовится ввести очередные санкции против Белоруссии на транзит нефтепродуктов

Экономика
Эстония готовится ввести очередные санкции против Белоруссии на транзит нефтепродуктов

Вильнюс, 3 февраля. Власти Эстонии введут дополнительные санкции в отношении Белоруссии на транзит нефтепродуктов, заявила премьер-министр страны Кая Каллас. 

Минск, по данным эстонской газеты Eesti Paevaleht, использует маршрут через Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов нефтепродуктов. Балтийская республика в 2021 году импортировала этих грузов почти втрое больше, чем в 2020-м.

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс выступила против такого положения дел. Полное эмбарго в отношении Минска еще не введено, поэтому есть товары и лица, которые не попадают под экономические ограничения. Кроме того, министр призвала правительство пересмотреть политику санкций в отношении Белоруссии.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз ранее объявил, что страна вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для ряда товаров. Вместе с тем КНР исключил европейскую страну из своей таможенной системы, прекратив двустороннюю торговлю.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Эстония готовится ввести очередные санкции против Белоруссии на транзит нефтепродуктов
санкции белоруссия эстония транзит нефтепродуктов
Комментировать