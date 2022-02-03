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Банк России повысил курсы доллара и евро на 4 февраля

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 13:55
Экономика
Банк России повысил курсы доллара и евро на 4 февраля
Global Look Press  /  Silas Stein / dpa

Москва, 3 февраля. Центробанк РФ обновил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 4 февраля. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

Доллар вырос на 16,52 копейки и составил 76,65 рубля за денежную единицу. В свою очередь евро увеличился на 27,84 копейки и достиг 86,56 рубля, следует из информационного табло ЦБ.

Утренние торги на Московской бирже также начались с укрепления американской и европейской валют. Курс доллара прибавил 9 копеек — до 76,13 рубля за денежную единицу. Курс евро поднялся на 15 копеек — до 86,15 рубля.

Журнал The Economist ранее определил справедливый курс российской валюты, исходя из «индекса бигмака». В обзоре отмечается, что рубль стал одной из самых недооцененных валют в мире. Оправданный курс нацвалюты должен достигать 23,24 рубля за доллар. Таким образом, недооцененность достигает 70%.

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