Годовая инфляция в Турции приблизилась к 50%

Анкара, 3 февраля. Годовая инфляция в Турции составила 48,7%, при этом за январь потребительские цены в стране выросли на 11,1%. Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции (TÜİK).

Отмечается, что показатели инфляции в годовом отношении являются самыми высокими с апреля 2002 года. В прошлом месяце соответствующий показатель достиг отметки 36,1%.

Согласно данным TÜİK, за минувший год подорожание больше всего коснулось следующих категорий товаров и услуг: транспорт (68,89%), продукты и безалкогольные напитки (55,61%), товары для дома (54,53%).

Gerçek enflasyon bundan daha yüksek bunu biliyoruz ama bu rakamlar bile çok korkunç.



????https://t.co/O6GzkJvkUA



????https://t.co/baA1VBDWIw pic.twitter.com/KbRCva61Q6 — Fatih Uçar (@fatihucartr) February 3, 2022

Примечательно, что статистические данные были опубликованы всего через несколько дней после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган сменил главу TÜİK в четвертый раз с 2019 года. Эрдал Динчер проработал на этой должности всего 10 месяцев. Его место занял Орхан Четинкая, занимавший пост заместителя председателя банковского регулятора.

Местные СМИ сообщили, что турецкий лидер был недоволен данными агентства, показывающими, что инфляция достигла самого высокого уровня с тех пор, как его «Партия справедливости и развития» (ПСР) пришла к власти два десятилетия назад. Именно гнетущая экономическая ситуация в стране усложняет путь Эрдогана к переизбранию в 2023 году.

Впрочем, многие граждане не верят в официальную статистику TÜİK, считая, что данные ведомства являются заниженными. Эти сомнения подтверждают и исследователи. Согласно подсчетам независимых экономистов из «Группы исследования инфляции» (ENAG), рост потребительских цен в Турции за год вырос на 114,87%, а за январь — на 15,52%.

ENAGrup Ocak-2022 dönemi Aylık Enflasyon Haber Bülteni’ni bilgilerinize sunuyoruz.



Güzel bir gün dileğiyle. pic.twitter.com/yJ0HcyvedF — ENAG (@ENAGRUP) February 3, 2022

Профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса Стив Ханке также назвал данные TÜİK «фальшивой политической выдумкой». По его мнению, годовая инфляция в стране достигла отметки 99,1%.

Pres Erdogan fired TurkStat's Chief after being unhappy with #Turkey's rising official inflation rate. But, TurkStat's inflation rate is a phony political fabrication & you can bet this will be the case under a new chief. Today, I accurately measure #inflation at 99.1%/yr. pic.twitter.com/c7BkR7nm7N — Steve Hanke (@steve_hanke) February 3, 2022

Напомним, что Эрдоган решительно выступает против повышения процентных ставок, которые, по его мнению, вызывают инфляцию. Данная концепция противоречит традиционной экономической практике.

В начале недели политик признал, что туркам «придется нести бремя» инфляции в течение некоторого времени.

«С Божьей помощью мы вступили в период, когда каждый месяц будет лучше предыдущего», — добавил глава государства.

Turkish President sacked the head of national statistics agency, Saturday January 29, after publication of annual inflation figures in early January that put Turkey annual inflation rate at 36.1%, its highest level in 19 years. https://t.co/MjwRqrw9w5 — Jean-Michel Glachant (@JMGlachant) January 29, 2022

В конце прошлого года Турция пережила масштабный валютный кризис после того, как Центробанк республики понизил процентные ставки с 19% до 14%. Такие шаги подорвали покупательную способность турок и ударили по их сбережениям. Это побудило многих граждан запастись золотом и иностранной валютой, в результате чего в 2021 году лира потеряла 44% своей стоимости по отношению к доллару.

Министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил в интервью Nikkei Asia, что инфляция достигнет пика в апреле, а затем будет снижаться до однозначных цифр к всеобщим выборам в июне 2023 года.

Центральный банк в прошлом месяце пересмотрел свой прогноз роста потребительских цен на конец 2022 года с 11,8% до 23,2%, хотя большинство экономистов считают и это значение чрезмерно оптимистичным.

«Мы ожидаем, что инфляция будет колебаться на уровне 45-50% в течение большей части этого года, и, если не произойдет очередного обвала лиры, она снизится только в последние месяцы 2022 года», — полагает аналитик Джейсон Туви из Capital Economics.

But not to worry, Turkish Finance Minister Nureddin Nebati tells @NikkeiAsia inflation will peak in April. "By the time we have June 2023 elections, we will be having single-digit inflation." https://t.co/A2oXuYOIvm — Raziye Akkoç (@RazAkkoc) February 3, 2022

Стоит отметить, что ЦБ не понижал процентную ставку в январе, что сделало лиру более стабильной. Однако на прошлой неделе Эрдоган в очередной раз отверг общепринятое мнение, согласно которому высокие затраты по займам способствуют снижению потребительских цен за счет ограничения спроса и замедления экономической активности.

«Вы знаете мою борьбу с процентными ставками. Мы собираемся снизить ставки, и мы снижаем их. Знайте, что инфляция будет падать — она будет падать и дальше», — заявил политик.

В своих тезисах Эрдоган нередко ссылается на исламские каноны, согласно которым ростовщичество запрещено. Кроме того, президент продвигает «экономическую войну за независимость», направленную на то, чтобы ослабить подчиненность Турции притоку иностранной валюты.

Но экономисты отмечают, что республика по-прежнему нуждается в долларах для оплаты энергоносителей и других импортных товаров, которые дорожают по мере падения курса лиры.