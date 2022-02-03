ЦБ: доля безналичных платежей в России составила 73% по итогам 2021 года

Москва, 3 февраля. Доля безналичных платежей в РФ за 2021 год достигла 73% от розничного оборота. Такие данные озвучила первый зампред Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова.

В конце января 2022 года «Сбер» сообщал, что в минувшем году доля безналичных платежей граждан страны (без учета P2P-переводов) составила рекордные 59,3%.

Банк России в стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы прогнозировал рост доли безналичных платежей в розничной торговле в 2023 году до 75% (в апреле 2021 года эта доля была на уровне 70,3%). Финансовый регулятор ожидал, что этот показатель в 2021 году поднимется до 72%, а в 2022 году — до 73%.

Количество наличных средств в обращении к 1 января 2022 года достигло 14,1 трлн рублей. За весь год значение увеличилось на 0,7 трлн рублей или около 5%, свидетельствуют данные ЦБ.