ФАН публикует видео с похорон Виктора Мережко на Троекуровском кладбище

Москва, 3 февраля. Похороны именитого драматурга и режиссера Виктора Мережко проходят на Троекуровском кладбище в Москве. ФАН публикует видео с траурного события.

Церемония прощания с кинематографистом прошла в Доме кино. На гражданской панихиде друзья и коллеги тепло высказались о сценаристе, назвав его сильным и талантливым человеком. Народного артиста России проводили в последний путь под аплодисменты.

Гроб с телом сценариста фильма «Родня» после траурного мероприятия привезли на Троекуровское кладбище. В видео ФАН попали кадры отпевания режиссера. Кинематографиста похоронят рядом с женой Тамарой, которая умерла в 1997 году.

Дети знаменитого артиста тяжело переживают утрату. На церемонии прощания они сидели рядом с гробом с телом Мережко, не проронив ни слова. Видимо, таким образом они пытались совладать с эмоциями.

Виктор Мережко умер в возрасте 84 лет 30 января. Он скончался от последствий коронавируса. Несмотря на то, что последние годы жизни сценарист работал в Петербурге, семья решила похоронить его в Москве.