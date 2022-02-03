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Мишустин назвал размер выплат олимпийцам за медали Игр-2022 в Пекине

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 13:49
Олимпийские игры 2022
Мишустин назвал размер выплат олимпийцам за медали Игр-2022 в Пекине
Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 3 февраля. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал размер выплат олимпийцам за золотую медаль Игр-2022 в Пекине. 

Правительство России утвердило размер вознаграждения для победителей и призеров зимних Олимпиады и Паралимпиады 2022 года в китайской столице. Олимпийские чемпионы получат 4 млн рублей, серебряные призеры — 2,5 млн рублей. Спортсмены, которые завоюют бронзовые награды, получат 1,7 млн рублей.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее организаторы ОИ-2022 забавно исковеркали имена российских лыжников.

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