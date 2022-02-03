Мишустин назвал размер выплат олимпийцам за медали Игр-2022 в Пекине

Москва, 3 февраля. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал размер выплат олимпийцам за золотую медаль Игр-2022 в Пекине.

Правительство России утвердило размер вознаграждения для победителей и призеров зимних Олимпиады и Паралимпиады 2022 года в китайской столице. Олимпийские чемпионы получат 4 млн рублей, серебряные призеры — 2,5 млн рублей. Спортсмены, которые завоюют бронзовые награды, получат 1,7 млн рублей.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее организаторы ОИ-2022 забавно исковеркали имена российских лыжников.