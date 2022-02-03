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Лукашенко назвал потрясающими действия миротворцев ОДКБ в Казахстане

Армия
Лукашенко назвал потрясающими действия миротворцев ОДКБ в Казахстане
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 3 февраля. Действия сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане были потрясающими, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

По его мнению, эта операция должна войти в учебники. При этом российский министр также оценил миротворческую миссию ОДКБ в Казахстане. Он назвал ее своевременной и эффективной.

Кроме этого, Лукашенко во время беседы с Шойгу выразил желание приобрести у России практически всю военную технику, принимающую участие в совместных маневрах Союзного государства.

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Все новости / Армия / Лукашенко назвал потрясающими действия миротворцев ОДКБ в Казахстане
Казахстан белоруссия минобороны рф шойгу лукашенко одкб миротворцы одкб
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