Лукашенко назвал потрясающими действия миротворцев ОДКБ в Казахстане

Минск, 3 февраля. Действия сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане были потрясающими, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

По его мнению, эта операция должна войти в учебники. При этом российский министр также оценил миротворческую миссию ОДКБ в Казахстане. Он назвал ее своевременной и эффективной.

Кроме этого, Лукашенко во время беседы с Шойгу выразил желание приобрести у России практически всю военную технику, принимающую участие в совместных маневрах Союзного государства.