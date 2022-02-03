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В московском Доме кино прошла церемония прощания с Виктором Мережко

Видео

Церемония прощания со сценаристом, режиссером, народным артистом Виктором Мережко прошла в Доме кино. Проводить великого человека пришли друзья, коллеги и близкие люди.

На сцену Дома кино, чтобы попрощаться с Виктором Ивановичем, один за одним поднимались близкие ему при жизни люди. Все, как один, называли его великим сценаристом и настоящим казаком. Фильмы, поставленные на его сценарии, всегда призывали к добру. Это был человек, чьим голосом говорило время. Для многих он был мастером, у которого было честью учится искусству жизни и кино. Драматургию Мережко всегда было видно и слышно. А его картины, кажется, можно перечислять бесконечно. Одним из первых пришел проводить друга в последний путь народный артист РФ Евгений Герасимов.

«Виктор для меня очень близкий человек, с которым, был период, мы просто не расставались, не неделю, месяц. Когда писали сценарий к фильму «Забавы молодых». Виктор стал, с моей точки зрения, одним из величайших сценаристов. Ни одной проходной картины не было в советское время и постсоветское тоже. Фильмы мной обожаемые: «Здравствуй и прощай», «Полеты во сне и наяву», «Родня», «Уходя уходи», «Одиноким женщинам предоставляется общежитие», и так далее, и так далее. В тот период, когда на телевидении стали появляться серые, очень средние, а иногда и с плохой драматургией, и с плохими диалогами фильмы, вдруг он снял «Сонька Золотая Ручка». Блестящая картина во всех смыслах. Он и сценарист, и режиссер и играл роли. Очень принципиальный человек. С многим не соглашался, с тем, что происходит сегодня в творчестве, в искусстве. Приехал в Питер, преподавал там. Очень цельный человек, человек верный в дружбе, и верный в творчестве, в искусстве, своей семье верный, жене, которую обожал. При том, что был достаточно заметным мужчиной, которого любили женщины. Верный своим детям. Для меня не стало друга в первую очередь», — признался Евгений Герасимов.

Виктор Мережко скончался 30 января. Незадолго до смерти он почувствовал себя плохо, и близкие приняли решение о госпитализации. До последнего они верили в выздоровление родного человека.

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прощание мережко
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