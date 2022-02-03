Раздавленные горем дети Мережко молча сидели у гроба отца в Доме кино

Москва, 3 февраля. Убитые горем дети народного артиста России Виктора Мережко Мария и Иван не проронили ни слова в Доме кино, где прошла церемония прощания с режиссером.

Родные именитого драматурга молча сидели на сцене рядом с гробом с телом Виктора Мережко. Видимо, родственники, раздавленные трагическим событием, пытались таким образом справиться с обрушившимися на них эмоциями.

В какой-то момент на сцену поднялся сценарист и профессор ВГИКа Аркадий Инин. Он обнял родных артиста, а затем подошел к гробу с телом Мережко и заплакал.

«Это были родные для меня люди. Я хорошо знал его жену Тамарочку. Будто кусок сердца оторвали», — заявил сценарист.

Виктор Мережко ушел из жизни в возрасте 84 лет 30 января. Прощание с кинематографистом прошло в Доме кино в Москве. Его похоронят на Троекуровском кладбище вместе с женой, которой не стало в 1997 году.