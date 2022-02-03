Песков назвал запрет на вещание канала RT DE в Германии посягательством на свободу слова

Москва, 3 февраля. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг телеканала RT DE в Германии.

По словам представителя Кремля, ситуация вокруг телеканала RT DE в Германии очевидна — международному СМИ запрещают вещать на территории страны.

«Это не что иное, как посягательство на свободу слова. Мы можем только сожалеть в этой связи», — подчеркнул Песков.

Ранее немецкий медиарегулятор MABB запретил каналу вести эфиры на всех платформах в государстве. В Ведомстве сообщили, что ресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ.