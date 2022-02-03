Жительница Брянской области поплатилась за продажу самогона

Брянск, 3 февраля. Жительница Севска попала на скамью подсудимых за незаконную продажу самодельного алкоголя.

По данным прокуратуры Брянской области, 65-летнюю самогонщицу поймали с поличным во время продажи самогона в собственном доме. Отмечается, что женщину уже не в первый раз уличают в самогоноварении и незаконном сбыте алкоголя. Суд Севского района Брянской области оштрафовал пенсионерку на 60 тысяч рублей, сообщают «Брянские новости».

Ранее ФАН сообщал о смертельном отравлении суррогатным алкоголем двух жителей Бурятии. Еще пять человек с признаками отравления контрафактным спиртным были доставили в больницу в Улан-Удэ. В квартире одного из погибших правоохранители обнаружили пластиковые и стеклянные емкости из-под алкогольных напитков.