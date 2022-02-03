Президент Турции Эрдоган прилетел в Киев с официальным визитом

Киев, 3 февраля. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом на Украину.

Президента Турции в аэропорту встретила украинская делегация. Эрдогана угостили хлебом и солью. Ожидается, что в Киеве турецкий президент встретится с коллегой Владимиром Зеленским и обсудит актуальную повестку, а также ситуацию на Украине.

Ранее в администрации Эрдогана заявили, что Украина выразила желание приобрести у Анкары новую партию беспилотных летательных аппаратов. Объем планируемого заказа пока не уточняется. Также глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун уточнил, что текущие и будущие соглашения между Киевом и Анкарой не имеют отношения к напряженности между Россией и Украиной.