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Президент Турции Эрдоган прилетел в Киев с официальным визитом

Политика
Президент Турции Эрдоган прилетел в Киев с официальным визитом
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Киев, 3 февраля. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом на Украину.

Президента Турции в аэропорту встретила украинская делегация. Эрдогана угостили хлебом и солью. Ожидается, что в Киеве турецкий президент встретится с коллегой Владимиром Зеленским и обсудит актуальную повестку, а также ситуацию на Украине.

Ранее в администрации Эрдогана заявили, что Украина выразила желание приобрести у Анкары новую партию беспилотных летательных аппаратов. Объем планируемого заказа пока не уточняется. Также глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун уточнил, что текущие и будущие соглашения между Киевом и Анкарой не имеют отношения к напряженности между Россией и Украиной.

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Все новости / Политика / Президент Турции Эрдоган прилетел в Киев с официальным визитом
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