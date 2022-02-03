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«Комитет 6 января» получит архив вице-президента США, несмотря на протесты Трампа

Весь мир
«Комитет 6 января» получит архив вице-президента США, несмотря на протесты Трампа
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 3 февраля. Национальное управление архивов и документации США (NARA) передаст записи бывшего вице-президента Майка Пенса членам «комитета 6 января», которые расследуют штурм Капитолия. Об этом сообщает CBS News.

Главной архивариус США Дэвид Феррьеро, заявил, что принял решение передать документы после консультаций с адвокатом президента Джо Байдена и помощником генерального прокурора. Архивы передадут в «комитет 6 января», если это не запретит суд. Ранее конгрессмены отправили два запроса на доступ к записям. Бывший президент Дональд Трамп выступил против передачи данных, сославшись на привилегии экс вице-президента.

Согласно информации СМИ, записи касаются обязанностей Пенса в «качестве председателя Сената при удостоверении результатов голосования выборщиков президента 6 января 2021 года», а также ряда «судебных разбирательств».

«Комитет 6 января» выдал несколько десятков повесток бывшим чиновникам Белого дома в связи с расследованием обстоятельств атаки на Капитолий.

Штурм Капитолия

Сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные победой Джо Байдена, 6 января устроили нападение на Капитолий. Несколько сотен человек прорвали полицейское ограждение и попали внутрь здания, остановив работу Конгресса на несколько часов. В результате противостояния погибли пять человек и больше 100 получили ранения.

В начале июля администрация Байдена создала специальный комитет для расследования, произошедшего 6 января, туда вошел ряд конгрессменов. В конце августа они направили в различные ведомства запросы с требованием предоставить записи всех действий, которые Трамп совершил в день штурма Капитолия. Расследование этих событий продолжается до сих пор, к суду из-за «мятежа» привлекли около 700 человек.

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сша штурм капитолия комитет 6 января
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