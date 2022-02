«Комитет 6 января» получит архив вице-президента США, несмотря на протесты Трампа

Вашингтон, 3 февраля. Национальное управление архивов и документации США (NARA) передаст записи бывшего вице-президента Майка Пенса членам «комитета 6 января», которые расследуют штурм Капитолия. Об этом сообщает CBS News.

